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Spor

Sörloth, Trabzonspor tarihine geçti

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth Trabzonspor tarihine geçti. Sörloth; ligde 24, kupada 7, Avrupa Kupaları'nda ise 2'şer golle Trabzonspor tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

30 Temmuz 2020 Perşembe 00:21 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 00:24
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Trabzonspor'un Alanyaspor'u 2-0 yendiği kupa finalinde bir asist yapan sonra olarak bir de gol atan Alexander Sörloth böylece bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'dna 7 gole ulaşmış oldu. Süper Lig'de 24 golle gol kralı olan Norveçli golcü, kupada da Erzurumsporlu Oltan Karakullukçu ile birlikte 7'şer gol atıp zirvede yer aldı.

TARİHE GEÇTİ

Sörloth bu sezon Süper Lig'de 24 gol, Avrupa Kupalarında 2 gol ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 gol olmak üzere toplam 33 gole imza attı. 1995 doğumlu Sörloth, Trabzonspor tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu olarak tarihe geçti

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