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Spor

Trabzonspor'un yıldızı Sörloth'un son talibi Napoli oldu

Milan'ın ardından bir İtalyan devi daha Trabzonspor'un yıldızını istiyor. Çizme basınına göre Napoli, yaz aylarında Sörloth için Bordo-Mavili kulübün kapısını çalacak.

26 Mart 2020 Perşembe 08:40 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 08:40
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19’u Süper Lig olmak üzere 3 kulvarda çıktığı toplam 39 maçta 25 gol atan Sörloth, İtalyan basınında haber olmaya devam ediyor... Milan’ın ardından Çizme’nin önemli bir kulübü daha Norveçli forvetin peşinde: Napoli. Calcio Napoli’nin haberine göre Mavi- Beyazlılar, Sörloth’u uzun süredir yakından takip ediyor ve yaz aylarında Trabzonspor’a teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde, Sörloth’un 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuna Trabzonspor’un sahip olduğu belirtilirken, Bordo- Mavililer’in 23 yaşındaki yıldızı çok daha yüksek bir rakama satabileceği vurgulandı. Calcio Napoli, Sörloth’un alternatifi olarak ise İranlı forvet Azmoun’u yazdı.

Opsiyon, 6 milyon Euro

Crystal Palace’tan 2 yıllığına Alexander Sörloth’ukiralayan Fırtına, bu yaz veya önümüzdeki sezon sözleşmedeki 6 milyon Euro’luk opsiyon maddesini kullanıp, Sörloth’u tapusunu alabilir. Ancak görünün o ki, yıldız futbocunun bu performansı devam ederse Trabzonspor’un onu tutması bir hayli zor.

(Fanatik)

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