08 Nisan 2020 Çarşamba 14:22 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 14:22

Fransa'da yayın yapan Foot Mercato, Trabzonspor ile bu sezon Süper Lig'de fırtına gibi esen Norveçli golcü Alexander Sörloth için Marsilya ve Lyon'un yarış halinde olduğunu yazdı. Haberde, iki takımın Avrupa'nın dev ekipleriyle Sörloth için yarışmak zorunda oldukları ifade edildi.

Foot Mercato'nun iddiasına göre, Sörloth ile ilgilenen kulüpler arasında Real Madrid, Bayern Münih, Milan, Napoli ve Chelsea var...

Sörloth'un tüm detaylarıyla analiz edildiği haberde Norveçli golcünün vatandaşı Braut Haaland'a göre daha yavaş olmasına karşın sol ayağını etkili kullandığı ve hava toplarında çok etkili olduğu vurgulandı.