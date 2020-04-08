İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7706
  • EURO
    7,3795
  • ALTIN
    358.576
  • BIST100
    92895.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'un yıldızı Sörloth'a iki dev talip!
Spor

Trabzonspor'un yıldızı Sörloth'a iki dev talip!

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Alexander Sörloth, Avrupa'nın önde gelen takımlarının transfer gündeminde...

08 Nisan 2020 Çarşamba 14:22 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 14:22
ABONE OL

Fransa'da yayın yapan Foot Mercato, Trabzonspor ile bu sezon Süper Lig'de fırtına gibi esen Norveçli golcü Alexander Sörloth için Marsilya ve Lyon'un yarış halinde olduğunu yazdı. Haberde, iki takımın Avrupa'nın dev ekipleriyle Sörloth için yarışmak zorunda oldukları ifade edildi.

Foot Mercato'nun iddiasına göre, Sörloth ile ilgilenen kulüpler arasında Real Madrid, Bayern Münih, Milan, Napoli ve Chelsea var...

Sörloth'un tüm detaylarıyla analiz edildiği haberde Norveçli golcünün vatandaşı Braut Haaland'a göre daha yavaş olmasına karşın sol ayağını etkili kullandığı ve hava toplarında çok etkili olduğu vurgulandı.

Mardin polisinden 3 dilde 'Evde Kal' çağrısı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti
Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'

Uçaklar havalandı
Uçaklar havalandı

Uçaklar havalandı

Başkan Erdoğan talimat verdi! Türkiye 5 ülkeye daha yardım elini uzattı
Başkan Erdoğan talimat verdi! Türkiye 5 ülkeye daha yardım elini uzattı

Başkan Erdoğan talimat verdi! Türkiye 5 ülkeye daha yardım elini uzattı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.