İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2023 Salı / 9 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8039
  • EURO
    31,5848
  • ALTIN
    1841.77
  • BIST100
    7955.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sörloth'tan Trabzonspor günlerine özlem itirafı
Spor

Sörloth'tan Trabzonspor günlerine özlem itirafı

La Liga ekiplerinden Villareal'de forma giyen Alexander Sörloth, sosyal medya hesabından Trabzonspor günleriyle ilgili gelen soruyu yanıtladı. Yıldız golcü maç günlerinin inanılmaz geçtiğini vurgularken, 'Maç günlerini özlüyorum. Çünkü stadyumdaki atmosfer, karşılaştırılamaz. Maçtan 1.5 saat önce taraftarların sesini duymaya başlıyorsunuz.' ifadelerini kullandı.

21 Kasım 2023 Salı 13:06 - Güncelleme:
Sörloth'tan Trabzonspor günlerine özlem itirafı
ABONE OL

Trabzonspor'un unutulmaz forveti Alexander Sörloth'tan taraftarlara mesaj var.

Sosyal medya hesabından Türk taraftarların kendisine olan ilgisi sorulan Norveçli yıldız, "Kariyerimde çılgın bir deneyimdi. Pazar günü bir maçımız varsa cuma günü taraftarlar antrenman sahasına gelir sizi o atmosfere hazırlardı. Maç olduğu günler inanılmazdı. O maç günlerini özlüyorum. Çünkü stadyumdaki atmosfer, karşılaştırılamaz. Maçtan 1.5 saat önce taraftarların sesini duymaya başlıyorsunuz. Beşiktaş, Fenerbahçe derbilerini hatırlıyorum. Sahada yaşadığım en güzel anlardan biriydi" dedi.

İSPANYA'YI SALLIYOR

Villarreal'de başarılı bir sezon geçiren Sörloth, Trabzonspor günlerini aratmıyor. La Liga'da Villarreal formasıyla çıktığı 13 maçta 6 gol atan oyuncu 1 de asist yaptı. Sörloth şu anda İspanyol ekibinin 8 gollü Gerard Moreno'dan sonra en skorer isim oldu.

49 MAÇA ÇIKMIŞTI

Trabzonspor formasıyla 49 resmi maça çıkan Alexander Sörloth bu karşılaşmalarda 33 gol, 11 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.