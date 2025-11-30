İSTANBUL 16°C / 9°C
  • Spor
  • Sörloth'un golleri Atletico'ya 3 puanı getirdi
Spor

Sörloth'un golleri Atletico'ya 3 puanı getirdi

Atletico Madrid, Real Oviedo karşısında Alexander Sörloth'un attığı iki golle 2-0 galip gelerek üst üste altıncı maçını kazandı.

HABER MERKEZİ30 Kasım 2025 Pazar 01:24 - Güncelleme:
Sörloth'un golleri Atletico'ya 3 puanı getirdi
İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Oviedo'yu konuk etti. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, 2-0 kazandı.

Mücadelede Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 16 ile 26. dakikalarda Alexander Sörtloh kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste 6. galibiyetini elde eden Atletico Madrid, puanını 31'e yükselterek maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı. Real Oviedo ise 9 puanla ligin son sırasında konumlandı.

Ligde gelecek hafta Atletico Madrid, Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak. Real Oviedo, sahasında Mallorca'yı konuk edecek.

