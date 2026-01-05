Sörloth'un golü Atletico'ya galibiyet için yetmedi

İspanya La Liga'da Atletico Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu. Estadio Municipal de Anoeta'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

Atletico Madrid, 50. dakikada Alexander Sörloth ile 1-0 öne geçti. Real Sociedad, bu gole 55. dakikada Gonçalo Guedes ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid'in ligde iki maçın ardından puan kaybı yaşadı. Real Sociedad, ligde üst üste ikinci kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Atletico Madrid 38, Real Sociedad 18 puana yükseldi.

Atletico Madrid, ligin bir sonraki haftasında sahasında Deportivo Alaves'i ağırlayacak. Real Sociedad, Getafe deplasmanına gidecek.