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Spor

Sörloth'un golünde Beşiktaş'tan faul isyanı

Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında gol öncesinde faul olduğunu iddia eden Beşiktaş taraflarları gole itiraz ediyor.

22 Şubat 2020 Cumartesi20:45 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 20:54

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, bordo mavililer 5. dakikada Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'un golüyle öne geçmesini bildi.

Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla kaleci Karius'u mağlup etti

POZİSYON VAR'DA İNCELENDİ

Golün öncesinde Sörloth pres yaparak topu Atiba'dan kaparken, siyah beyazlılar pozisyonun faul olduğu itirazında bulundu.

VAR odasında Ali Palabıyık pozisyonu inceledi ve faul olmadığı kararını verdi. Fırat Aydınus da orta noktayı gösterdi.

Sporx 

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