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Spor

Sörloth'un MR sonucu belli oldu!

Trabzonspor'a yıldız golcüsü Alexander Sörloth'tan iyi haber geldi.

13 Mart 2020 Cuma 18:48 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 18:48
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Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Trabzonspor’un başarılı forveti Alexander Sörloth’tan iyi haber geldi.

Golcü futbolcunun çekilen MR’ı sonrası ciddi bir sakatlığının olmadığı ortaya çıktı. 24 yaşındaki forvet, pazar günü oynanacak kritik Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.

KULÜP DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz’dan Sörloth açıklaması:

"Alexander Sörloth’un klinik gidişatı iyi yönde olup Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir."

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ'DEN KÖTÜ HABER

Öte yandan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise sakatlığı nedeniyle 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Trabzonlu usta şimşir ağacıyla dünya pazarına girmek istiyor

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