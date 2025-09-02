Sormam Lazım'ın bu haftaki konuğu Sinan Kaloğlu oldu.

"BEŞİKTAŞ HAYALLERİMİN TAKIMIYDI"

"Beşiktaş'a transfer sürecimde beni Galatasaray ve Fenerbahçe de istedi. Hatta daha çok para verdi. Ama benim tercih yapmam çok zor olmadı. Beşiktaş hayallerimin takımı idi. Ve Beşiktaş'ı seçerek hayallerimi gerçekleştirmiştim. Beşiktaş'ın o dönem kadrosu çok iyiydi. O kadroda 21 yaşında şans bulmak kolay değildi. Ama haksızlığa uğradığım oldu. Lucescu'nun genç oyunculara bakışı farklı idi" diyen Sinan Kaloğlu, o dönem takım arkadaşı olan Sergen Yalçın hakkında da konuştu.

"SERGEN YALÇIN DÜNYA YILDIZI OLABİLİRDİ"

Yeniden Beşiktaş'ın başına gelen Sergen Yalçın'ın futbolculuk kariyerini değerlendiren Sinan Kaloğlu, "Sergen Abi saf bir yeteneğe sahipti. Ancak o bir seçim yaptı. Ve o yetenekleriyle burada kalmayı, rahat yaşamayı tercih etti. Daha farklı kararlar verseydi bence dünya çapında bir yıldız olabilirdi. Teknik direktör olarak Anadolu'da güzel işler yaptı. Bunun akabinde de Beşiktaş'ta görev aldı. Ve başarılı oldu. Beşiktaş'ta hem fubolcu hem teknik adam olarak her zaman güzel anılacak" şeklinde konuştu.

"İLK MAÇTAN İTİBAREN İSTİFAM İSTENDİ"

2024-2025 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Sinan Kaloğlu oradan neden ayrıldığını ise şu sözlerle açıkladı: "Kayserispor macerası benim adıma iyi başlamıştı. İlk dört maçta 8 puan aldık ve iyi rakipler ile oynadık. Yeni bir sistem denedik. Ama tabii üzüldüğüm noktalar oldu. İlk günden beri bir taraftar grubu bizi istemedi. Hep istifaya davet etti. Sonra başkanımız değişti. Biz de karşılıklık anlaşarak yollarımızı ayırdık."

"FEDA SEZONU YENİDEN YAPILMALI"

Bu sezon başında Süper Lig ekiplerinden görüştüğü takımların olduğunu dile getiren Sinan Kaloğlu, hayalinin Beşiktaş'ı çalıştırmak olduğunu vurguladı. Beşiktaş'ın güncel durumu hakkında da düşüncelerini dile getiren Kaloğlu, "Süper Lig'te Galatasaray ve Fenerbahçe çıtayı epey yükseltti. Hem oyuncu kalitesi hem de ekonomi anlamında Beşiktaş biraz geri kaldı. Şimdi söyleyeceklerim Beşiktaş'lı taraftarları kızdıracak ama Beşiktaş şu an da Fenerbahçe ya da Galatasaray ile başedebilecek durumda değil. Beşiktaş 3 yıllık bir eylem planı yapmalı. Ama şu an da Serdar Başkan ve yönetimine büyük baskılar oluşuyor. Ve haliyle yıldız oyuncu getirmeye çalışıyorlar. Ancak Beşiktaş'ın kendi iç dinamiği ve takım olgusunda sıkıntılar var. Birkaç oyuncu ile takım üste seviyeye çıkmaz. O yüzden Beşiktaş Feda sezonu gibi bir şey yapmalı" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY YİNE FAVORİ"

Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında da yorumda bulunan Sinan Kaloğlu şunları söyledi: "Son şampiyon her zaman favoridir. Galatasaray bu sene yine favori. Fenerbahçe ile ciddi bir rekabet halinde ama Galatasaray'ın ciddi avantajları var. Oturmuş bir kadroya sahip. Güçlü bir orta saha ve iyi bir forvet hattı var. Bunlar yanında bana göre en önemlisi bir aile havası var takımda. Bu çok önemli. Fenerbahçe şampiyon olmak için büyük yatırım yapıyor. Ama bu iş sadece yıldız oyuncu transfer etmek ya da kadroyu güçlendirmek ile olmuyor. Sevgi ve bir birliktelik ortamı dizayn edilmeli."

