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Soruşturma kepazeliği

Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin İspanya’yı yendikten sonra verdiği asker selamı nedeniyle Dünya Curling Federasyonu bizden savunma istedi. Federasyon başkanı Şebin, “Art niyet var mı yok mu zamanla göreceğiz” dedi.

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A MİLLİ Futbol Takımımız’ın, Arnavutluk’u deplasmanda 2-0 kazandığı maçtan sonra Milli Takımız’ın asker selamı vermesi sonrasında, UEFA Avrupalı ülkelerin baskıları sonucu çifte standarda imza atmış soruşturma başlatmıştı. Aynı şekilde 5 Başakşehirli futbolcu için de soruşturma açılmıştı. Hentbolda Milli Takımı’ndaki iki oyuncumuz da asker selamının kurbanı olmuştu.

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Hentbol Milli Takımımız’da Barış Pınarı Harekatı’na verdikleri destek nedeniyle asker selamımına duran, Yunanistan’da AEK’nın formasını giyen kaleci Yunus Özmusul’un, Olympiakos’da oynayan Durmuş Ali Tıngır’ın sözleşmelerini kulüpleri tarafından feshedilmiş, uluslararası federasyondan ceza verilmesi talebinde bulunulmuştu. Asker selamı soruşturması kepazeliği, futbol ve hentboldan sonra şimdi de curlinge sıçradı.

BİZ ARSKER BİR MİLLETİZ

İsveç’teki Avrupa Şampiyonası’nda, Türk sporcuların İspanya’yı yendikten sonra verdiği asker selamı nedeniyle Dünya Curling Federasyonu’nun soruşturma başlattığı açıklandı. Federasyon Başkanı Kenan Şebin, “Biz asker bir milletiz. Bu bizim yaşam biçimimiz. Dünya milletlerinin spocularının bir çoğu bu selamı vermektedir. Bu bir rezalettir. Gerekli bilgileri yazıp göndereceğiz. Art niyet var mı, zamanla göreceğiz” dedi.

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