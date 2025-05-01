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Spor

Soruşturma tamamlandı! İtalyan mahkemesinden Hakan Çalhanoğlu'na 1 maç men

İtalya'da Inter ve Milan'ın taraftar gruplarının mafya bağlantısıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun cezası belli oldu. İtalyan mahkemesi 31 yaşındaki oyuncuya 1 maç men cezası verdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2025 Perşembe 16:50 - Güncelleme:
Soruşturma tamamlandı! İtalyan mahkemesinden Hakan Çalhanoğlu'na 1 maç men
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Hakan Çalhanoğlu'nun adı, Inter ve Milan'ın bazı radikal taraftar gruplarının özellikle 'Ndrangheta mafyasıyla bağlantılı olduğu iddialarını araştıran soruşturmada geçmişti. Milli futbolcu, eski Inter ultras lideri Marco Ferdico ve öldürülen Antonio Bellocco ile olan temasları nedeniyle ifade vermişti.

Hakan Çalhanoğlu ifadesinde bu kişilerle görüştüğünü kabul etmiş, bunun nedeninin Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sonrası destek amacıyla açılan pankarta teşekkür etmek olduğunu belirtmişti.

Tribün liderleriyle yemek yediği iddiasını yalanlayan Hakan Çalhanoğlu, kulübün de kendisine bu gruplarla görüşmemesi yönünde tavsiyede bulunduğunu ifade etmişti.

CEZASI BELLİ OLDU

Tuttosport'ta yer alan habere göre soruşturma tamamlandı ve Hakan Çalhanoğlu'nun cezası belli oldu.

Milli futbolcuya 30 bin euro para ve 1 maç oynamama cezası verildi. Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Serie A'da Verona ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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