Sosa Fenerbahçe ile anlaştı

18 Ağustos 2020 Salı 09:14 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 09:14

Fenerbahçe, Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Sosa ile prensip anlaşmasına vardı. Arjantinli yıldız, Sarı-Lacivertliler’in teklifine olumlu geri dönüş yaptı.

Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Karadeniz ekibi 2018 ara transfer döneminde Jose Sosa’nın bonservisini 3,4 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Milan’dan aldı.

Bu sezon Bordo-Mavili takım ile toplamda 42 maçta çıkan Jose Sosa, 11 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro.

Akşam