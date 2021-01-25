25 Ocak 2021 Pazartesi 11:29 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:30

Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Jose Sosa bilmecesinde son açıklama Arjantinli yıldızın Türkiye temsilcisinden geldi.

Son haftalarda Türk basınında özellikle Jose Sosa'nın Fenerbahçe'den ayrılacağı ve sözleşmesinin feshedilebileceği haberleri gündemdeydi.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Sosa'nın Türkiye temsilcisi Ogün Erdem, "Sosa, Fenerbahçe’de mutlu. Tek amacı, kalan maçlarda takımına faydalı olup, şampiyonluğa katkı sağlamak. Sezon başı kampı yapmadı ve geldikten sonra koronaya yakalandı. Sonra da sakatlıklar yaşadı. Artık tamamen hazır. Öyle pes edecek ve hem gitmek isteyecek bir karakter değil" dedi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 14 maçta oynayan Sosa, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.