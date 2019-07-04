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Sosa’ya 2+1 yıllık sözleşme

Trabzonspor yönetimi çok memnun oldukları, teknik direktör Ünal Karaman’ın da kalmasını istediği Arjantinli kaptanlarının mukavelesini uzatmak için masaya oturmaya hazırlanıyor.

  • Star Spor
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TRANSFERİN en hareketli kulübü olan ve şimdiye kadar 11 futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları Arjantinli kaptanları Jose Sosa’nın sözleşmesini uzatma kararı aldı. 2017 Ocak transferinde Milan’dan Fırtına’ya 3 milyon 400 bin euro bedelle transfer edilen Sosa, özellikle geçen sezon Trabzonspor’a futboluyla katkı yapmıştı. Bordo-Mavili kulüpten yıllık 3 milyon 240 bin euro kazanan 1 yıl daha sözleşmesi olan Sosa’dan ücretinde indirime gitmesi istenecek. Yönetim Sosa’ya 2+1 yıllık sözleşme yapmayı yıllık da en fazla 2 milyon euro ve başarı bonusları vermeyi planlıyor. Böylece hem Sosa takımda kalmış olacak, hem de takım içindeki mali dengeler korunacak.

 

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