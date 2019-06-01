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Sosa’ya Estudiantes kancası

Trabzonspor’un Arjantinli starına ülkesinden talip çıktı. Estudiantes Kulübü, daha önce “Futbolu ülkemde bırakmak istiyorum” diyen Sosa için Bordo-Mavililer’in kapısını çalacak.

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BU sezon ortaya koyduğu performansla Trabzonspor’un öne çıkan isimlerinden birisi olan Jose Sosa’ya talip çıktığı öne sürüldü. Arjantin basını, Bordo-Mavili oyuncu için Estudiantes Kulübü’nün devreye girdiğini ve önce Sosa’nın menajeri ile bir görüşme yapıldığını yazdı. Daha önce “Futbolu Arjantin’de bırakmak istiyorum” diyen tecrübeli oyuncunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunu belirttiği ve öncelikle Trabzonspor yönetimi ile anlaşılması gerektiğini bildirdiği kaydedildi. Estudiantes’in önümüzdeki günlerde Bordo-Mavili yöneticilerle bir görüşme yapacağı ve 1 milyon euro teklif edileceği, ancak Trabzonspor’un daha fazla isteyeceği vurgulandı.

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