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Sosa’ya % 50 indirimli teklif

Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın menajerini Türkiye’ye çağırdı. Bordo-Mavililer, 3.2 milyon euro alan Sosa’ya 1.5 milyon eurodan 1+1 senelik teklifte bulunacak.

  • Star Spor
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TRABZONSPOR son dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla takımın başarısında büyük pay sahibi olan kaptan Jose Sosa’nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için düğmeye bastı. 34 yaşındaki Arjantinli oyuncunun İtalyan menajeri Favio Bilardo’yu Türkiye’ye davet eden Bordo-Mavililer, yıllık 3.2 milyon euro maaş alan Sosa’ya seneliği 1.5 milyon eurodan 1+1 sezonluk teklifte bulunacağı ortaya çıktı. Trabzonspor’un milli ara sonrası Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın ardından başlayacak görüşmeler öncesi, aldığı paranın yarısından daha düşük bir rakam önerilmesine karşın Tangocu’nun sözleşme uzatma tekliSosa bu sezon çıktığı 7 maçta 4 asistlik katkı verdi. fine sıcak baktığı öğrenildi.

Kadıköy Anadolu Lisesi´ndeki bu görüntülere tepki yağıyor

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