Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Mauro Icardi ve Jayden Oosterwolde, sosyal medya üzerinden karşılıklı paylaşımlarda bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için paylaşımlarda bulunan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'ye de göndermede bulundu.

Mauro Icardi'nin paylaşımı şu şekilde;

OOSTERWOLDE CEVAP VERDİ

Öte yandan Jayden Oosterwolde de sosyal medya üzerinden yaptığı paylarşımlarla Mauro Icardi'ye cevap verdi.

İşte Oosterwolde'nin paylaşımları;