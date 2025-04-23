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Spor

Sosyal medya atışması! Icardi'nin paylaşımına Oosterwolde'den cevap

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 23 Nisan için yaptığı paylaşımda Jayden Oosterwolde'nin fotoğrafını kullandı. Hollandalı savunmacı, sosyal medya hesabından Icardi'nin paylaşımına cevap verdi. İşte detaylar...

Haber Merkezi23 Nisan 2025 Çarşamba 19:05 - Güncelleme:
Sosyal medya atışması! Icardi'nin paylaşımına Oosterwolde'den cevap
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Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Mauro Icardi ve Jayden Oosterwolde, sosyal medya üzerinden karşılıklı paylaşımlarda bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için paylaşımlarda bulunan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'ye de göndermede bulundu.

Mauro Icardi'nin paylaşımı şu şekilde;

OOSTERWOLDE CEVAP VERDİ

Öte yandan Jayden Oosterwolde de sosyal medya üzerinden yaptığı paylarşımlarla Mauro Icardi'ye cevap verdi.

İşte Oosterwolde'nin paylaşımları;

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