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Spor

Sosyal medya karıştı! Felipe Melo'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı

Galatasaray'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın ardından sarı kırmızılıların eski futbolcu Felipe Melo'dan olay bir paylaşım geldi. Brezilyalı yıldız, Emre Belözoğlu ile bir derbide çekilen fotoğrafı paylaşarak gönderme yaptı. İşte detaylar...

19 Şubat 2024 Pazartesi 09:44 - Güncelleme:
Sosyal medya karıştı! Felipe Melo'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı
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Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Sarı kırmızılıların ilk 2 golü 109 saniyede geldi.

Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyetin ardından puanını 69'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Ev sahibi ekip Ankaragücü ise 29 puanda kaldı

MELO'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu, Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görerek oyun dışında kaldığında dışarıyı gösterdiği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden fotoğraf paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Wesley Sneijder'in kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

5 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Brezilya Ligi'nin yeni başlamasıyla birlikte maçlara çıkan Felipe Melo, Fluminense formasıyla bu sezon 5 karşılaşmada forma şansı buldu

ASLAN'DAN ÜST ÜSTE 7 MAÇ GALİBİYET

Galatasaray bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Sarı kırmızılı takım ligde oynadığı son 14 maçta mağlup olmadı. Söz konusu maçlarda sadece 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

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