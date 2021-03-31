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Spor

Sosyal medya paylaşımı tepki çeken Emre Çolak özür diledi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle özür diledi.

DHA31 Mart 2021 Çarşamba 13:20 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 13:20
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29 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı özür açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kulübüm Fatih Karagümrük ile Antalya'da sürdürdüğümüz kamp esnasında yaptığım bir röportajda, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ile alakalı olarak yöneltilen soruya vermiş olduğum cevabın ve sonrasında sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımın, maksadını aştığını üzülerek fark ettim. Röportaj esnasında şampiyonluk yarışında gönlümün, 11 yaşında kapısından içeri girdiğim ve profesyonel yaşantıma başladığım Galatasaray'dan yana olduğumu belirtmem üzerine gösterilen tepkiler sonrası, duygusal bir reaksiyon vererek sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımla profesyonellik ve duygusallık arasındaki ince çizgiyi aştığımın, kulübüme olan sorumluluğa uygun davranmadığımın farkındayım. Yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı Fatih Karagümrük camiasından ve büyük taraftarımızdan özür dilerim."

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