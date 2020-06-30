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Spor

Sosyal medya yıkıldı! Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan'ı yalnız bırakmadı

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor - Kayserispor maçında kaçırdığı penaltı sosyal medyada olay konusu olmuştu. Tepkiler dinmeyince Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan'a destek mesajları yağdırdı.

30 Haziran 2020 Salı 00:57 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 00:57
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Sarı Lacivertli taraftarlar, 25 yaşındaki orta saha Mert Hakan Yandaş'ın Kayserispor maçında kaçırdığı penaltının ardından büyük tepki görmesiyle adeta harekete geçti. Maç 0-0'ken kaçan penaltı ve Kayserispor'un maçı kazanarak Kırmızı Beyazlılar'ın şampiyonluk yarışındaki fırsatı değerlendirememesi Sivaslıların faturayı yıldız oyuncuya kesmesine sebep olmuştu.

HESABI KAPATMIŞTI

Sivas taraftarının ardından, Galatasaraylılar da başarılı orta sahaya sert eleştirilerde bulunmuş ve Fenerbahçe'yi tercih etmesinden ötürü tepki göstermişti. Mert Hakan ise bu eleştirilerin ardından Twitter hesabını kapatmıştı.

Tepkilerin dinmemesi üzerine ise Fenerbahçeliler Mert Hakan'a sosyal medyadan destek kampanyası başlattılar. Trend Topic'te ilk sıraya yerleşen #YanındayızMertHakan başlığına binlerce destek mesajı geldi.

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