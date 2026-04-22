Sosyal medya yıkıldı! Kylian Mbappe'den Arda Güler paylaşımı

Real Madrid, LaLiga'nın 33. haftasında Alaves'i Santiago Bernabeu'da 2-1 mağlup etti. Son haftaların formda ismi Arda Güler, 30. dakikada Mbappe'nin golünde asisti yapan isim oldu.

Sosyal medyada son dönemde sık sık Kylian Mbappe'nin Arda Güler'i sevmediği ve ikilinin aralarının bozuk olduğu iddiaları dolaşıyordu. Fransız yıldız maç bitince bu iddialara tek cümlelik bir paylaşımla son verdi.

Kylian Mbappe, Arda Güler'le sevinç karesini paylaştığı gönderisine "Benim küçük kardeşim" notunu düştü. Ayrıca Fransız yıldız, Arda Güler'in kendisini yer aldığı bir başka paylaşımını da alıntıladı. Mbappe'nin bu paylaşımları sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar ve futbolseverlerden büyük ilgi gördü.