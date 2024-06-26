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Spor

Sosyal medyada 'Di Maria' rüzgarı! Taraftarlar harekete geçti

Transfer sezonun açılmasıyla Süper Lig ekipleri harekete geçti. Birçok yıldızın ismi Türk kulüpleriyle anılırken, sosyal medyada 'Angel Di Maria' rüzgarı başladı.

26 Haziran 2024 Çarşamba 00:18 - Güncelleme:
Sosyal medyada 'Di Maria' rüzgarı! Taraftarlar harekete geçti
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Süper Lig ekipleri yeni sezon hazırlanırken, transferler üst üste açıklanmaya başladı. Taraftarların heyecanlı bekleyişi sosyal medyaya yansıdı.

KARA KARTALLAR'DA 'DI MARIA' NÖBETİ!

Beşiktaş'ın, Portekizli yıldız Rafa Silva'yı transfer ettiklerini KAP'a bildirmeleri üzerine, taraftarlar harekete geçti. Portekiz'den bir transfer daha isteyen siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından Angel Di Maria çağrısı başlattı. X platformunda Di Maria'yı trendlere taşıyan Beşiktaş taraftarı, büyük ses getirdi.

Beşiktaş iç saha formasını ilk kez Rafa Silva ile tanıttı. Bunun üzerine siyah beyazlı taraftarlar, deplasman formasının Di Maria'nın transferiyle tanıtılmasını istedi.

PORTEKİZ'DEN GELEN HABER HEYECANLANDIRDI

Benfica'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Di Maria'nın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. Beşiktaş'ın yıldız futbolcu ile yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Star Gazetesi

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