İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7125
  • EURO
    47,3599
  • ALTIN
    4388.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sosyal medyada gündem oldu! Thibaut Courtois'tan dikkat çeken Galatasaray sözleri
Spor

Sosyal medyada gündem oldu! Thibaut Courtois'tan dikkat çeken Galatasaray sözleri

Galatasaray'da kaleci arayışları devam ederken Real Madrid'in yıldız file bekçisi Thibaut Courtois'ın sözleri dikkat çekti. Deneyimli kalecinin bir taraftarın 'Galatasaray'a gel kardeşim' sözlerine verdiği cevap sarı kırmızılı futbolseverleri heyecanlandırdı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ12 Ağustos 2025 Salı 10:22 - Güncelleme:
Sosyal medyada gündem oldu! Thibaut Courtois'tan dikkat çeken Galatasaray sözleri
ABONE OL

Galatasaray'ın transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kaleci transferi şu anda öncelikli durumda.

Fernando Muslera'nın yarattığı boşlukla birlikte Galatasaray'ın kaleci arayışları sürerken, Real Madrid'in yıldızı Thibaut Courtois'nın sosyal medyaya düşen görüntüsü gündem yarattı.

"GALATASARAY ÇOK İYİ, BEĞENİYORUM"

Muslera sonrası dünyaca ünlü bir kaleci transferi planlayan sarı-kırmızılılarda aday listesi kabarık. Ancak Real Madrid file bekçisi Courtois'nın bir taraftara verdiği cevap heyecan yarattı.

Bir Galatasaraylı taraftarın "Galatasaray'a gel kardeşim" çağrısına Courtois, "Galatasaray çok iyi, onları beğeniyorum" diyerek yanıt verdi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILI

33 yaşındaki Belçikalı eldiven, Real Madrid ile kontratının son yılında bulunuyor. Courtois, 2018-19 sezonu başında Chelsea'den 35 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devine transfer olmuştu.

SEZON PEFORMANSI

Real Madrid'te geçtiğimiz sezonda 53 maça çıkan yıldız kaleci, 17 maçta kalesini gole kapatmayı başarırken kalesinde 63 gol gördü.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.