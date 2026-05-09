Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de 26. kez şampiyonluğa ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yaptığı şampiyonluk paylaşımları büyük ilgi gördü.
İşte Galatasaray'ın paylaşımları:
Tüm zorluklara ve engellere rağmen: DÖRT DÖRTLÜK ŞAMPİYON! #DOMİN4SYON �� pic.twitter.com/FpyrOj7YVY— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2026
Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. #DOMİN4SYON pic.twitter.com/yKmhhrS00f— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2026
This is Galatasaray's world, you are just living in it.#DYN4STY pic.twitter.com/4VGOA8Oa2K— 26x Turkish Champions ���� (@Galatasaray) May 9, 2026
Son 4 sezondur OkanBall #DOMİN4SYON'u rakip tanımıyor. �� pic.twitter.com/MmPXbFs5x9— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2026
Bir değil, iki değil, üç değil...— GSStore (@GSStore) May 9, 2026
DÖRT DÖRTLÜK bir hikâye. ��������
DÖRT SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON!
Her sezon ayrı bir zafer,
her tişört ayrı bir hatıra...
Ve şimdi koleksiyonun son sayfasında,
üst üste 4. şampiyonluğun imzası var. ��❤️
�� Şampiyonluğu kutlamak ve alışverişe... pic.twitter.com/xZUKg3MOU6
Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray! #DOMİN4SYON— RAMS Park (@GsRamsPark) May 9, 2026
Şimdi #Hedef27, Hedef Şampiyonlar Ligi! pic.twitter.com/AaRmFdajrQ