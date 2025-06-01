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Spor

Sosyal medyadan açıkladı! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ve kiralık sözleşmesi sona eren Allan Saint-Maximin, sarı lacivertli kulübe sosyal medya hesabından veda etti.

Haber Merkezi1 Haziran 2025 Pazar 19:52 - Güncelleme:
Sosyal medyadan açıkladı! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
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Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

Fransız futbolcu, açıklamasında, "Tüm yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım güzel ama zor bir deneyim oldu ama şükürler olsun ki artık her şey yolunda. Bu zorluklara rağmen elimden sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve her gün bana gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için minnettarım. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim ve en iyisini diliyorum." dedi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz yaz transfer döneminde Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de 31 maçta süre bulan Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

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