Süper Lig'de Gaziantep FK ve Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenerek 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İki maçta toplam 3 kez fileleri sarsan Barış Alper Yılmaz, performansı ve formda görüntüsüyle dikkat çekmişti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Spor kamuoyunda büyük beğeni toplayan ve birçok kulübün ilgisini üstüne çeken sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı.

Milli futbolcu, Instagram hikayesinde paylaştığı "siyah ekran"la kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

İDMANDA YER ALMADI

Milli futbolcu hastalığı nedeniyle sarı kırmızılıların son 2 idmanında yer almadı.