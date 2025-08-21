İSTANBUL 31°C / 18°C
  Sosyal medyada gündem oldu! Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım
Spor

Sosyal medyada gündem oldu! Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Milli futbolcunun yaptığı 'siyah ekran' paylaşımı sarı kırmızılı taraftarların dikkatini çekti. İşte detaylar...

21 Ağustos 2025 Perşembe 17:11
Sosyal medyada gündem oldu! Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım
Süper Lig'de Gaziantep FK ve Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenerek 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İki maçta toplam 3 kez fileleri sarsan Barış Alper Yılmaz, performansı ve formda görüntüsüyle dikkat çekmişti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Spor kamuoyunda büyük beğeni toplayan ve birçok kulübün ilgisini üstüne çeken sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı.

Milli futbolcu, Instagram hikayesinde paylaştığı "siyah ekran"la kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

İDMANDA YER ALMADI

Milli futbolcu hastalığı nedeniyle sarı kırmızılıların son 2 idmanında yer almadı.

Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımı:

  • barış alper yılmaz
  • galatasaray
  • sosyal medya paylaşımı

