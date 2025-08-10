İSTANBUL 32°C / 22°C
Spor

Şota Arveladze: Güzel bir golümüz verilmedi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze açıklamalarda bulundu.

AA10 Ağustos 2025 Pazar 01:46 - Güncelleme:
Şota Arveladze: Güzel bir golümüz verilmedi
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze, sezona kötü başladıklarını söyledi.

Arveladze, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıcak havadan dolayı zor bir mücadeleyle sezona başladıklarını belirtti.

Sıcak havadan dolayı karşılaşmanın çok durduğunu ifade eden Arveladze, şöyle konuştu:

"Bu saatte maç oynamak kolay değil. 5 dakikada bir oyun durdu. Su içme, sakatlık gibi olaylardan dolayı seyirci için çok güzel bir maç olmadı ama ilk maçlar her zaman zor geçiyor. Güzel bir golümüz verilmedi, net bir gol verilmedi. 6-7 dakika VAR izledi, ama verilmedi. Bu kadar süre izlendiyse net bir şey yok demek ki. Televizyonda izleyenler net bir gol diyordu. Bizim için iyi sonuç olmadı, kötü bir başlangıç oldu. İleriye bakarak, çalışarak yolumuza devam edeceğiz."

