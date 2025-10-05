İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şota Arveladze: Konyaspor maçında daha fazlasını bekliyorduk
Spor

Şota Arveladze: Konyaspor maçında daha fazlasını bekliyorduk

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Konyaspor maçında hareketsiz bir Kasımpaşa olduğunu belirterek, 'Topu geriye oynayan daha yavaş oynayan ama ikinci devre daha hareketli, pozisyonlara girdik. Yanlış hatırlamıyorsam 1 pozisyon verdik. Çevirebilirdik diye düşünüyorum. Mutlu muyuz, değiliz. Daha fazlasını bekliyorduk' dedi.

IHA5 Ekim 2025 Pazar 17:45 - Güncelleme:
Şota Arveladze: Konyaspor maçında daha fazlasını bekliyorduk
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, açıklamalarda bulundu. Arveladze, "İçeride oynadığımız maçlarda kazanmak çok önemlidir. Bu sene kazanamadık. Değişik 2 devre oldu. Hareketsiz bir Kasımpaşa, topu geriye oynayan daha yavaş oynayan ama ikinci devre daha hareketli, pozisyonlara girdik. Yanlış hatırlamıyorsam 1 pozisyon verdik. Çevirebilirdik diye düşünüyorum. Mutlu muyuz, değiliz. Daha fazlasını bekliyorduk. 1-0'dan sonra dönmek pozisyona girmek, onu arıyoruz. Sakat oyuncularımız vardı. Haris'i kaybetmek zor bir meseledir. Ona geçmiş olsun demek istiyorum. 2 haftalık ara var. Milli aralar iyi mi geliyor kötü mü geliyor belli olmuyor. Umarım iyi bir 2 hafta geçiririz ondan sonra lige döneriz" diye konuştu.

Arveladze, son maçlarda hücumda top tutmada zorluk yaşadıklarına yönelik soruya, "Çok iyi top tutan takım değiliz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu istatistikler biraz fark edebiliyor. Fenerbahçe maçı var 10 kişi oynadığımız" yanıtını verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.