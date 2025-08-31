İSTANBUL 35°C / 22°C
Spor

Şota Arveladze: Sonuç bizim için iyi değil

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 3-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze açıklamalarda bulundu.

31 Ağustos 2025 Pazar 00:05
Şota Arveladze: Sonuç bizim için iyi değil
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 3-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, ikinci yarıda pozisyonlar bulmalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gürcü teknik adam, açıklamalarda bulundu.

Kötü bir sonuç aldıklarını belirten Şota, "İki farklı devre oldu. Hatalara rağmen oyunu çevirebilirdik. Puan veya puanlar alabilirdik. Rakibi tebrik etmek lazım. Duran toplara iyi çalışmışlar ve gol attılar. Buna çalıştık ama golde uyuduk. Kritik dakikalarda gol yedik. İkinci devrede maçı çevirecek pozisyonlar bulduk. Net pozisyonlar bulduk. Sonuç bizim için iyi değil. Lige kötü başladık." ifadelerini kullandı.

