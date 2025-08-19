İSTANBUL 29°C / 21°C
  Şota Arveladze: Sonuç için üzgünüz
Spor

Şota Arveladze: Sonuç için üzgünüz

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, 1-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

19 Ağustos 2025 Salı 01:20
Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, 1-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçın genel yorumunda bulunan Şota Arveladze, "Değerlendirmek çok kolay değil, yavaş bir oyun oldu. İlk devrede maçın kontrolünü bırakmadık, çok yarattık diyemem ama topu bırakmadık. Maalesef bir şanstan sonra gol yedik ve iyi bir sonuç alamadık. Takım olarak kötü değildik. Pozitif şeyler de çok oldu. Çalışmaya devam ederek daha agresif olabiliriz. İleride daha fazla yaratabiliriz. Sonuç için üzgünüz. Kesinlikle puan alabilirdik bu maçtan. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum." İfadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

TFF'nin aldığı yabancı kuralını eleştiren Şota, "Herkesin kafası karışık! 12+2 kontenjanı var. 14+2 kontenjanı var. Bazen durduruyorsunuz. Almış olabilirsiniz kontenjanı ama ters dönebilir. Net bir karar alınmak zorunda ve herkesin bilmesi gerekiyor. Kural nedir? Kalıyor, kalmıyor bu konularda yardım istiyoruz. Transfer yapmak kolay iş değil. Son hafta böyle konuşmalar olduğu için durdurduk. Bakıyoruz, istiyoruz 2-3 oyuncu almak." Açıklamasında bulundu.

