İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2024 Cuma / 23 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4559
  • EURO
    33,1775
  • ALTIN
    2012.83
  • BIST100
    8721.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sota'dan Levent Mercan transferine ültimatom!
Spor

Sota'dan Levent Mercan transferine ültimatom!

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ten kadrosuna katmak istediği Levent Mercan transferine kırmızılı siyahlıların teknik direktörü Sota Arveladze'den veto geldi.

2 Şubat 2024 Cuma 14:26 - Güncelleme:
Sota'dan Levent Mercan transferine ültimatom!
ABONE OL

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Levent Mercan transferinde defter kapandı.

Galatasaray, sol bek transferi konusunda önceliği Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'a verdi. Levent Mercan'ı gelecek için de önemli bir oyuncu olarak gördüğü ve bu sebeple transfer için şartları zorladığı öğrenildi.

Galatasaray, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya 1.5 milyon euro ve Kazımcan Karataş'ın 1.5 yıllık kiralanmasını önerdi. Fatih Karagümrük, bu teklifi geri çevirdi ve Levent için 3 milyon euro istedi.

LEVENT İZİN İSTEDİ

23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma gelmek için kulübünden izin istedi.

SOTA, SON DAKİKADA ARAYA GİRDİ

Transfer 'olacak' gibi görünürken son anda Karagümrük Teknik Direktörü Sota Arveladze araya girdi. Gürcü teknik adam, Levent Mercan'ın vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu ve sezon ortasında satılmaması gerektiğini iletti. Levent'in satışı halinde görevi bırakabileceği sinyalini verdi.

Süleyman Hurma, bu durumu Galatasaray yönetimine iletti ve transfer görüşmeleri sona erdi.

24 MAÇTA 1 GOL 3 ASİST

Levent Mercan, bu sezon Fatih Karagümrük'te 24 maçta 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

Levent Mercan'ın, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.