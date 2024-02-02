Sota'dan Levent Mercan transferine ültimatom!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Levent Mercan transferinde defter kapandı.

Galatasaray, sol bek transferi konusunda önceliği Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'a verdi. Levent Mercan'ı gelecek için de önemli bir oyuncu olarak gördüğü ve bu sebeple transfer için şartları zorladığı öğrenildi.

Galatasaray, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya 1.5 milyon euro ve Kazımcan Karataş'ın 1.5 yıllık kiralanmasını önerdi. Fatih Karagümrük, bu teklifi geri çevirdi ve Levent için 3 milyon euro istedi.

LEVENT İZİN İSTEDİ

23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma gelmek için kulübünden izin istedi.

SOTA, SON DAKİKADA ARAYA GİRDİ

Transfer 'olacak' gibi görünürken son anda Karagümrük Teknik Direktörü Sota Arveladze araya girdi. Gürcü teknik adam, Levent Mercan'ın vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu ve sezon ortasında satılmaması gerektiğini iletti. Levent'in satışı halinde görevi bırakabileceği sinyalini verdi.

Süleyman Hurma, bu durumu Galatasaray yönetimine iletti ve transfer görüşmeleri sona erdi.

24 MAÇTA 1 GOL 3 ASİST

Levent Mercan, bu sezon Fatih Karagümrük'te 24 maçta 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

Levent Mercan'ın, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.