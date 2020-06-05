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Spor

Şota'dan Sörloth'a övgü dolu sözler! ''Son vuruşları çok iyi''

Trabzonspor'un eski gol kralı Gürcü teknik direktör Şota Arveladze, Alexander Sörloth ile ilgili yorumlarda bulundu. Şota, 'Kolay pozisyona giriyor, son vuruşları çok iyi ve zeki bir oyuncu' dedi

05 Haziran 2020 Cuma 22:18 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 22:18
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Trabzonspor'un efsane oyuncularından Şota Arveladze, beIN Sports'a konuştu. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un şampiyonluk şansı ve Sörloth'un performansı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şota, Trabzonspor'un şampiyonluk şansı ile ilgili 'Şampiyonluk tabii ki kolay değil. Şansı var tabii ve inşallah bu sene artık o da gelecek." yorumunu yaptı.

SÖRLOTH YORUMU

"Trabzon'a gelip ilk maçtan sonra kendini ve ve kalitenin devamını göstermek kolay değildir. Tecrübeli bir oyuncu değil ama iyi bir performans gösteriyor. Kolay pozisyona giriyor, son vuruşları çok iyi ve zeki bir oyuncu. Trabzonspor için faydalı bir oyuncu oldu. Ligin de en iyi santrforlarından bir tanesi. Kalan maçlarda umarım çok önemli goller atar, şampiyonluk golü atsın'

Gürcü teknik adam, Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili 'Uğurcan Çakır'ın kalitesi, kumaşı belliydi. Daha da iyi olacak. Tecrübe, kaleci için avantaj. Ben onu oynatalı belki 3-4 sene geçmiş, UEFA maçında oynatmıştım. Bu sene en az 20 tane %100 pozisyon kurtarmış oldu. Genç ama çok çabuk tecrübe kazanıyor. Lider, defans oyuncuları ona saygı duyuyor. Oldu artık.' ifadelerini kullandı.

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