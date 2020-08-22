22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:50 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:50

Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, Gürcü 10 numara Vato Arveladze'yi transfer etti. Trabzonspor'un eski futbolcuları Şota ve Arçil Arveladze kardeşlerin yeğeni olan Vato Arveladze için bir imza töreni düzenlendi.

Kırmızı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından "Vato Arveladze Karagümrük’te!" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Süper Lig’e yükselen takımımız kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor! Gürcistan’dan çıkıp Avrupa futbolunda başarılar yaşayan Arveladze ailesinin genç ferdi Vato Arveladze, bu sezon Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek. 2. Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı 22 yaşındaki Vato Arveladze, Gürcistan ve Polonya Süper liglerinde forma giydi. Gürcistan Milli Takımı formasını da terleten genç Arveladze’ye başarılarla dolu bir sezon dileriz."