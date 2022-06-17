Southampton, Gavin Bazunu'yu kadrosuna kattı

Southampton, Manchester City'den İrlandalı kaleci Gavin Bazunu'yu renklerine bağladı.



Southampton Kulübü, 20 yaşındaki Bazunu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten oyuncunun bonservisine ilişkin bilgi verilmedi. İngiltere basınında transferin bonuslarla 12 milyon sterline gerçekleştiği öne sürüldü.



Shamrock Rovers'tan 2019'da Manchester City'ye transfer olan ancak A takımda forma şansı bulamayan Bazunu, daha sonra Rochdale ve Portsmouth'a kiralandı.



Bazunu, İrlanda Milli Futbol Takımı'nın kalesini ise 10 kez korudu.