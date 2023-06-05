Southampton ile Göztepe hazırlık maçı yapacak

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 7. sırada bitirerek play-off oynama hakkı kazanan Göztepe, play-off'ta Bodrumspor'la eşleşti. İzmir temsilcisi tek maç eleme usulü olan karşılaşmada rakibine 3-1 kaybederek Süper Lig hayallerine veda etti. Göz-Göz gelecek sezona Süper Lig parolasıyla başlayacak.

GÖZTEPE'NİN SAHİBİ OLAN RASMUS ANKERSEN'İN DİĞER TAKIMI

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını planlarken temmuz ayında da takvimlerin uyuşması halinde Southampton ile hazırlık maçına çıkacak. Göztepe'nin sahibi olan Rasmus Ankersen'in diğer takımı Southampton ise bu sezon İngiltere Premier Ligi son sırada tamamlayarak küme düştü.