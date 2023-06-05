İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2023 Salı / 18 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,3098
  • EURO
    23,0605
  • ALTIN
    1342.68
  • BIST100
    5372.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Southampton ile Göztepe hazırlık maçı yapacak
Spor

Southampton ile Göztepe hazırlık maçı yapacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, temmuz ayında İngiliz ekibi Southampton ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

IHA5 Haziran 2023 Pazartesi 11:18 - Güncelleme:
Southampton ile Göztepe hazırlık maçı yapacak
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 7. sırada bitirerek play-off oynama hakkı kazanan Göztepe, play-off'ta Bodrumspor'la eşleşti. İzmir temsilcisi tek maç eleme usulü olan karşılaşmada rakibine 3-1 kaybederek Süper Lig hayallerine veda etti. Göz-Göz gelecek sezona Süper Lig parolasıyla başlayacak.

GÖZTEPE'NİN SAHİBİ OLAN RASMUS ANKERSEN'İN DİĞER TAKIMI

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını planlarken temmuz ayında da takvimlerin uyuşması halinde Southampton ile hazırlık maçına çıkacak. Göztepe'nin sahibi olan Rasmus Ankersen'in diğer takımı Southampton ise bu sezon İngiltere Premier Ligi son sırada tamamlayarak küme düştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.