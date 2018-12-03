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Southampton Mark Hughes ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da teknik direktör Mark Hughes'ün görevine son verildi.

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Bu sezon 14 maçta topladığı 9 puanla Premier Lig'in 18. sırasında yer  alan Southampton'ın teknik direktörü Hughes, 8,5 ay görevde kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Galli teknik adam ve  yardımcılarıyla yollar ayrıldı.

Hughes, geçen sezon Stoke City'den ayrıldıktan 2 ay sonra mart  ortasında başına geçtiği Southampton'ın kümede kalmasını sağlamıştı.

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