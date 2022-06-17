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Spor

Southampton, Mateusz Lis'i renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, son olarak Altay'da forma giyen Mateusz Lis'i renklerine bağladı.

17 Haziran 2022 Cuma 22:06 - Güncelleme:
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Southampton, geçtiğimiz sezon Altay'da forma giyen file bekçisi Mateusz Lis'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Polonyalım kaleci ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı duyurulurken, çalışma izni onayının beklendiği belirtildi.

Transfer hakkında konuşan Southampton teknik direktörü Ralph Hasenhüttl şu ifadeleri kullandı: "Mateusz, bir kalecide aradığımız birçok doğru özelliğe sahip ve hala en iyi yılları önünde olan bir oyuncu. Tabii ki, bu departmanı yaz aylarında güçlendirmek bizim için bir öncelikti ve gelecekte bize yardım edebileceğini umduğumuz Mateusz önemli bir katkı."

Geçtiğimiz sezonun başında Wisla Krakow'dan Altay'a transfer olan 25 yaşındakim kaleci, İzmir ekibi ile 35 maçta forma giydi. 8 maçta kalesini gole kapatan file bekçisi, kalesinde ise 50 gol gördü.

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