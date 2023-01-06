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Spor

Southampton, Mislav Orsic'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, Dinamo Zagreb'te forma giyen Mislav Orsic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

6 Ocak 2023 Cuma 22:13 - Güncelleme:
Southampton, Mislav Orsic'i kadrosuna kattı
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Southampton, Dinamo Zagreb'ten Mislav Orsic'i transfer ettiğini duyurdu.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamda bonservis rakamı ise yer almadı.

Orsic, yeni kulübüne imza atmasının ardından, "Burada olduğum için çok mutluyum. Hazırım, motive oldum ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağımı umuyorum." şeklinde konuştu.

MİSLAV ORSİC'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mislav Orsic, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla şu ana kadar 27 resmi maça çıktı ve bunların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1863 dakika süre alan 30 yaşındaki Hırvat oyuncu, 13 gol ve 8 asistle skora etki etti.

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