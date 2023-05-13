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Spor

Southampton, Premier Lig'e veda eden ilk takım oldu

Premier Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fulham'a konuk olan Southampton rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonucun ardından Southampton, ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

IHA13 Mayıs 2023 Cumartesi 20:35 - Güncelleme:
Southampton, Premier Lig'e veda eden ilk takım oldu
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Premier Lig'de Fulham'a 2-0 kaybeden Southampton, ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Southampton, Fulham'ı konuk ederken, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından 36 maç sonunda 24 puanla son sırada bulunan Southampton, bitime iki hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Puanını 51'e çıkaran Fulham ise 9. sıraya yerleşti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller 48. dakikada Carlos Vinicius, 72. dakikada Aleksandar Mitrovic'ten geldi.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarda Leeds United-Newcastle United ve Chelsea-Nottingham Forest karşılaşmaları 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

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