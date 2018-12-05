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Southampton'da Ralp Hasenhüttl dönemi başladı

İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da teknik direktörlüğe Avusturyalı Ralph Hasenhüttl getirildi.

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Southampton Kulübü, Mark Hughes'tan boşalan teknik direktörlük görevi  için 51 yaşındaki Hasenhüttl ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Almanya ekibi Leipzig'i 2016-2017 sezonunda lig ikinciliğine ulaştıran  Hasenhüttl, geçen sezonun sonunda görevinden ayrılmıştı.

Hughes yönetiminde Premier Lig'de çıktığı 14 maçta bir kez galip gelen  ve 9 puan toplayabilen Southampton, 18. sırada yer alıyor.

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