Southampton'da Ralp Hasenhüttl dönemi başladı

Southampton Kulübü, Mark Hughes'tan boşalan teknik direktörlük görevi için 51 yaşındaki Hasenhüttl ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Almanya ekibi Leipzig'i 2016-2017 sezonunda lig ikinciliğine ulaştıran Hasenhüttl, geçen sezonun sonunda görevinden ayrılmıştı.

Hughes yönetiminde Premier Lig'de çıktığı 14 maçta bir kez galip gelen ve 9 puan toplayabilen Southampton, 18. sırada yer alıyor.