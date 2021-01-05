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  • Southampton'da Ralph Hassenhüttl, Liverpool'u yendi gözyaşlarına engel olamadı
Spor

Southampton'da Ralph Hassenhüttl, Liverpool'u yendi gözyaşlarına engel olamadı

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Southampton'a konuk oldu. Southampton 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu. Southampton Teknik Direktörü Ralph Hassenhüttl, son düdüğün çalmasının ardından göz yaşlarına hakim olamadı.

05 Ocak 2021 Salı 01:08 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 01:08
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St. Mary's Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Southampton 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Maçın henüz 2. dakikasında eski bir Liverpoollu olan Danny Ings takımını öne geçirirken ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda Liverpool, topa daha fazla sahip olmasına rağmen rakip kaleye toplam 16 şut göndermesine rağmen 1 isabetli şut bularak gol yollarında sıkıntı yaşadı. Southampton ilk yarıda bulduğu golün avantajıyla skoru tutmayı başardı ve 5 maç aradan sonra galibiyet almayı başardı.

Bu sonucun ardından Liverpool 33 puanda kalarak liderliğinin devamını zora soktu ve Manchester United ile arasındaki puan farkının erimesine engel olamadı. Southampton ise 29 puana yükselmeyi başardı.

Southampton Teknik Direktörü Ralph Hassenhüttl, son düdüğün çalmasının ardından göz yaşlarına hakim olamadı. 

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