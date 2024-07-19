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Spor

Southampton'dan Göztepe'ye 2 takviye

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, Southampton'dan golcü futbolcu Juan Silva ve sol kanat oyuncusu Wellington'u kiralık olarak renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

DHA19 Temmuz 2024 Cuma 15:10 - Güncelleme:
Southampton'dan Göztepe'ye 2 takviye
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferde hareketli günler geçiren Göztepe, Brezilya'nın Sao Paulo takımından iki oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transfer limitlerinin kısıtlı olması nedeniyle transferlerin bir bölümünü Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton üzerinden yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, Brezilyalı futbolculardan golcü Juan Silva ve sol kanat Wellington'u kiralık olarak renklerine bağlayacak. Southampton'un Silva ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenilirken, Wellington için de Sao Paulo'yla prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi.

İki oyuncunun da 2 yıllığına Göztepe'ye geleceği kaydedildi. Onursal Başkan Mehmet Sepil dün Futbol Federasyonu'nun seçimli genel kurulunda yaptığı açıklamada, transfer limitleri nedeniyle Southampton'la işbirliği yapıldığını açıklamıştı. Mehmet Sepil, "Kadro yapılanmasını oluşturuyoruz. Anlaştığımız ve anlaşacak olduğumuz oyuncular var. Bu futbolcular yakın zamanda Slovenya kampına katılacaklar" açıklamasını yaptı.

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