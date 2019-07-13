Souza’ya Aslan pençesi
Galatasaray Yönetimi’nin bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen ve şu an Al Ahli takımında oynayan Josef De Souza ile ilgilendiği ortaya çıktı.
- Star Spor
FERNANDO’NUN, İspanyol temsilcisi Sevilla’ya satılmasından sonra teknik direktör Fatih Terim orta alana üç kulvarda mücadele edecekleri için üç takviye talep etmişti. Harekete geçen Sarı-Kırmızılılar’ın kurmayları yine Terim’in isteği doğrultusunda Fenerbahçe’nin geçen sezon Al Ahli’ye sattığı Josef de Souza’nın transferi için girişimde bulundu. Brezilya gazetesi Globo Esporte, Cim-Bom’un Al Ahli’den Josef’de Souza’yı resmen istediğini yazdı. Suudi Arabistan ekibinin yüksek bonservis istemesi nedeniyle Galatasaray’ın satın alma opsiyonuyla kiralama formülüne döndüğü kaydedildi. Al Ahli’nin ekonomik sıkıntıda olduğu için Josef’i kiralama formülüne sıcak bakabileceği belirtildi. 30 yaşındaki Josef’in de Türkiye’ye gelmek istediğine dikkat çekildi.
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