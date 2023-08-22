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Spor

Şov yapıyor! 1. Lig'e Caner Erkin damga vurdu

1. Lig'in ikinci haftasında Eyüpspor sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya yıldız oyuncu Caner Erkin damga vurdu.

22 Ağustos 2023 Salı 14:28 - Güncelleme:
Şov yapıyor! 1. Lig'e Caner Erkin damga vurdu
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1. Lig'in 2. haftasında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Ligde 2'de 2 yapan Arda Turan'ın ekibinde Caner Erkin performansıyla adeta göz dolduruyor. 34 yaşındaki sol bek, karşılaşmada gol ve asist katkısı verdi. Böylece Erkin, bu sezon şimdiden 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

CANER'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ahmed Kutucu ve 87. dakikada Caner Erkin attı. Tecrübeli futbolcu ayrıca, İstanbul ekibinin ilk golünde de asisti yapan isim oldu. Kocaelispor'da ise Yusuf Emre Gültekin, 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ARDA TURAN'DAN 2'DE 2

Bu galibiyetin ardından Eyüpspor, 1. Lig'de 2'de 2 yaptı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Arda Turan'ın öğrencileri önümüzdeki hafta Tuzlaspor'a konuk olacak.

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