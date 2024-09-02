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Spor

Söyledikleri gündem oldu! Mourinho'dan Victor Osimhen için olay sözler

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya yakın olduğu Victor Osimhen için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçmişte söylediği sözler yeniden gündem oldu. Osimhen'i Drogba'ya benzeten Portekizli çalıştırıcı, Nijeryalı golcü ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

2 Eylül 2024 Pazartesi 18:58 - Güncelleme:
Söyledikleri gündem oldu! Mourinho'dan Victor Osimhen için olay sözler
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Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen ile kadrosunu güçlendirmeye çok yakın. Büyük ses getiren transfer haberi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, golcü futbolcuyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

''DROGBA'YA BENZİYOR'

O dönem adı İngiliz ekipleriyle anılan Osimhen için Mourinho, "Osimhen, Drogba'ya benziyor ama Didier kendini hiç yere atmazdı." ifadelerini kullanmıştı.

Portekizli hoca ayrıca bu konuya ilişkin, "İtalya'da buna göz yumuyorlar. İngiltere'ye giderse değişmek zorunda." demişti.

Osimhen'i beğendiğini belirten Mourinho ayrıca, "Çok parası olan bir kulüpte olsaydım onu alırdım." şeklinde konuşmuştu.

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