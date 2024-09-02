Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen ile kadrosunu güçlendirmeye çok yakın. Büyük ses getiren transfer haberi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, golcü futbolcuyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

''DROGBA'YA BENZİYOR'

O dönem adı İngiliz ekipleriyle anılan Osimhen için Mourinho, "Osimhen, Drogba'ya benziyor ama Didier kendini hiç yere atmazdı." ifadelerini kullanmıştı.

Portekizli hoca ayrıca bu konuya ilişkin, "İtalya'da buna göz yumuyorlar. İngiltere'ye giderse değişmek zorunda." demişti.

Osimhen'i beğendiğini belirten Mourinho ayrıca, "Çok parası olan bir kulüpte olsaydım onu alırdım." şeklinde konuşmuştu.