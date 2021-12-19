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  • “Söylesene başkan ne oldu sözlerin?” Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri
Spor

“Söylesene başkan ne oldu sözlerin?” Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin ardından eski başkan Aziz Yıldırım gündem oldu. 2-2 berabere biten maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlara Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulunurken başkan Ali Koç'a ise, “Söylesene başkan ne oldu sözlerin?” şeklinde tepki gösterdi.

star.com.tr19 Aralık 2021 Pazar 22:57 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 23:00
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Fenerbahçeli taraftarlar, 2-2 berabere biten Beşiktaş maçının ardından başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu. Birçok taraftar sosyal medyadan da Aziz Yıldırım paylaşımlarında bulundu.

AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından stat çevresindeki Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundu.

"SÖYLESENE BAŞKAN NE OLDU SÖZLERİN?"

Sarı-lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç'a tepkilerini, "Bu takım, bu şekil olamaz başkan", "Söylesene başkan ne oldu sözlerin?", "Ali Koç istifa" tezahüratları ile gösterdi.

İşte taraftarların Aziz Yıldırım paylaşımları:

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