İLETİŞİM VE KÜNYE

Spor

Soyunma odası koridorunda gerginlik! Tolgay Arslan, rakip futbolcularla tartıştı

Kariyerini Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'da sürdüren Tolgay Arslan, takımının Asya Şampiyonlar Ligi Elit mücadelesinde karşı karşıya geldiği Çin ekibi Shanghai Shenhua'nın futbolcularıyla devre arasında tartışma yaşadı.

Haber Merkezi10 Aralık 2025 Çarşamba 19:03 - Güncelleme:
Soyunma odası koridorunda gerginlik! Tolgay Arslan, rakip futbolcularla tartıştı
Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen ve kariyerini Japonya'da sürdüren Tolgay Arslan, Asya Şampiyonlar Ligi Elit maçında yaşadığı tartışmayla gündem oldu.

Asya Şampiyonlar Ligi Elit'te Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima ile Çin ekibi Shanghai Shenhua karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın devre arasında Sanfrecce Hiroshima forması giyen Tolgay Arslan, tünelde Shanghai Shenhua'lı oyuncularla gerginlik yaşadı.

Ardından Çin temsilcisinin oyuncuları ile Tolgay arasında arbede yaşandı ve karşılıklı itiş kakış devam ederken ortalık karıştı.

Tünelde bulunanan güvenlik görevilileri ve teknik heyet personelinin araya girmesinin ardından gerginlik yatıştırıldı.

(Fotoğraflar: D-Smart)

Popüler Haberler
