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Spor

Soyunma odasına gönderildiler

FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maç, sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle durduruldu.

2 Ekim 2024 Çarşamba 19:24 - Güncelleme:
Soyunma odasına gönderildiler
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Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçının 2'nci dakikasında sahaya tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu ve hakemlerin de uyarısıyla ekipler soyunma odasına gitti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta son EuroLeague Women şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş karışı karşıya geldi. Müsabakanın 2'nci dakikasında mücadele 4-2 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü ile devam ederken tribünlerden atılan yabancı maddelerin ardından hakemlerin uyarısıyla Türk ekipleri soyunma odasının yolunu tuttu.

Öte yandan maçta ilk düdüğün ardından iki ekip taraftarı da küfürlü tezahüratlarda bulunduğu gözlendi.

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