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Spor

Sözleri Avrupa'da gündem oldu! Jose Mourinho yine manşetlerde

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 evinde mağlup ettiği maçın ardından Jose Mourinho'nun yayıncı kuruluşa verdiği röportaj Avrupa'da gündem oldu. Açıklamalarıyla ses getiren Portekizli teknik adam Avrupa'da manşetleri süsledi. İşte detaylar...

Haber Merkezi7 Ocak 2025 Salı 13:35 - Güncelleme:
Sözleri Avrupa'da gündem oldu! Jose Mourinho yine manşetlerde
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Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın Jose Mourinho, yayıncı kuruluşa ses getiren açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcı, "Puan farkının kapanıp kapanmayacağı" ile ilgili soruya sinirlenirken, "Gerçeği söylemeyi neden korkuyorsunuz? Bu soruyu bana sorup neden gerçeği saklamaya çalışıyorsunuz? Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar? Sizce puan farkı sadece oynanan futboldan mı kaynaklı? O zaman gerçeği söyleyin." ifadelerini kullanmış ve röportajı terk etmişti.

Mourinho'nun açıklamaları ve röportajı terk etmesi Avrupa basınında da büyük ses getirdi.

İngiltere'den The Sun, Mourinho'yu manşetlerine taşırken, "Jose Mourinho, sıra dışı bir nutukla 'skandala' tepki gösterdi: 'İnsanlar neden korkuyor?'" ifadelerini kullandı.

Haberde Jose Mourinho'nun Türk medyasına gerçeği çıkarması için meydan okuduğu belirtildi.

İtalyan basınından Tuttosport'ta ise Mourinho'nun röportajı terk etmesine yer verildi.

Tuttosport ayrıca Mourinho'nun "Neden korkuyorsunuz" ifadesini manşetine taşıdı.

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