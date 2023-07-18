Manchester United sonrası sürpriz bir şekilde Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi övgülerine devam ediyor. Hazırlık maçında Celta Vigo'dan 5 yiyen Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi sözleri tartışma çıkardı.

CRISTIANO RONALDO: "SUUDİ LİGİ 1 YIL İÇİNDE TÜRKİYE LİGİ'Nİ GEÇECEK"

Farklı mağlubiyetin ardından konuşan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ni bir kez daha övdü. Sözlerinin devamında iddiasını büyüten Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini dile getirdi.

Cristiano Ronaldo'nun bu sözleri tartışma çıkarırken, konu sosyal medyada büyük ilgi çekti.

"SUUDİ LİGİ MLS'TEN DAHA İYİ"

Suudi Ligi'nin MLS'ten daha iyi olduğunu belirterek Lionel Messi'ye de dokundurma yapan Cristiano Ronaldo, hiçbir Avrupa kulübüne dönmeyeceğini dile getirdi.

Al-Nassr'a gelerek Suudi Arabistan Ligi'nin yolunu açtığını belirten Portekizli yıldız, "Şimdi tüm futbolcular buraya geliyor" ifadelerini kullandı.